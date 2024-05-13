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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Arm верит в активное развитие систем под Windows в ближайшие три года
Qualcomm не будет единственным поставщиком подходящих процессоров.

Компании Asus, Samsung и Dell, по всей видимости, собираются в этом году представить ноутбуки на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite, способные работать под управлением операционной системы Windows. Как отмечает Tom’s Hardware, генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) предрекает этому сегменту рынка бурное развитие в ближайшие год, два или три.

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Источник изображения: Arm

Впрочем, называется и важное условие для реализации такого сценария — помимо Qualcomm, процессоры с архитектурой Arm для систем под управлением Windows должны предложить и другие поставщики. По крайней мере, это создаст необходимое разнообразие моделей процессоров и ценовых сегментов. Многие производители ПК, по мнению главы Arm, заинтересуются соответствующими процессорами, поскольку они позволяют создать достаточно производительную и при этом экономичную систему, не использующую вентиляторы для охлаждения центрального процессора. Архитектура Arm в ближайшие годы начнёт укреплять свои позиции на рынке ПК, как убеждён глава компании.

#ноутбуки #qualcomm #windows #arm #рынок пк
Источник: tomshardware.com
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