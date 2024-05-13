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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южная Корея выделит на поддержку полупроводниковой отрасли $7,3 млрд
Это капля в море по сравнению с корпоративными бюджетами лидеров рынка.

Министр финансов Южной Кореи Чой Сан Мок (Choi Sang-mok), как сообщает Bloomberg, в минувшие выходные заявил о наличии у правительства страны планов по введению мер поддержки национальной полупроводниковой отрасли. На соответствующие цели будет выделено не менее $7,3 млрд.

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Источник изображения: SK hynix

Один из вариантов предоставления поддержки предусматривает создание целевого фонда, который пополнялся бы за счёт средств государства и бизнеса. Подробности данной инициативы скоро будут раскрыты общественности, как пояснил министр. Заметим, что власти Южной Кореи традиционно предпочитали ограничиваться налоговыми льготами в качестве мер поддержки развития полупроводниковой отрасли, а основная финансовая нагрузка ложилась непосредственно на бизнес. К 2047 году компании Samsung Electronics и SK hynix намереваются вложить в развитие южнокорейской полупроводниковой отрасли более $470 млрд. На этом фоне предполагаемые $7,3 млрд субсидий кажутся смехотворной суммой.

#samsung #полупроводники #sk hynix #южная корея #субсидии
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