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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Более 50% сотрудников предприятий полупроводниковой отрасли США недовольны своей работой
И мечтают сменить её в течение трёх или шести ближайших месяцев.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные исследования McKinsey, нехватка квалифицированной рабочей силы в ближайшие годы станет для полупроводниковой отрасли США не единственной серьёзной проблемой, мешающей её ритмичному развитию. Как показало прошлогоднее социологическое исследование, более половины сотрудников американских предприятий этой отрасли недовольны своей нынешней работой и готовы сменить её в течение ближайших трёх или шести месяцев.

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Источник изображения: Syracuse

Нельзя сказать, чтобы ранее доля подобным образом настроенных сотрудников была сильно ниже, но в 2021 году она хотя бы не превышала 40%. Соответствующая часть респондентов назвала отсутствие карьерного развития и отсутствие возможности гибко менять условия работы главными причинами, по которым они хотят сменить вид деятельности.

Специалисты McKinsey добавляют, что около трети нынешних сотрудников предприятий полупроводниковой отрасли США сейчас перешагнули 55-летний рубеж. Чтобы заменить их молодыми кадрами, их надо готовить в нужных количествах. По прогнозам, к концу десятилетия в отрасли будет насчитываться дефицит в 70 000 специалистов. Программы подготовки персонала для полупроводниковой отрасли в США позволят к 2029 году выпустить из учебных заведений 12 000 инженеров и 31 500 техников, но вряд ли при расчётных темпах строительства новых предприятий это позволит покрыть потребности отрасли, ведь каждое из них способно обеспечить работой до 1350 инженеров и 1200 техников, а предприятий таких к концу десятилетия будут построены десятки.

#сша #аналитика #полупроводники #набор персонала
Источник: bloomberg.com
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