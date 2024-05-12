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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты считают, что Samsung так и не добьётся успеха в сегменте передовой литографии
По крайней мере, об этом можно судить по прогнозам Boston Consulting Group.

Издание Business Korea обратило внимание на отчёт Boston Consulting Group, который был опубликован по заказу отраслевой ассоциации SIA, и в силу высокой концентрации американских компаний среди её членов описывал преимущественно важные для полупроводниковой промышленности США тенденции. Корейский же ресурс заострил внимание на тех аспектах прогноза, которые имеют значение для полупроводниковой отрасли Южной Кореи.

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Источник изображения: Micron Technology

По данным Boston Consulting Group, в период с 2022 по 2032 годы доля Южной Кореи на мировом рынке передовой литографии с нормами тоньше 10 нм сократится с 31 до 9 %. К тому времени 44% передовых чипов будут выпускаться за пределами Южной Кореи и Тайваня. Как уже отмечалось ранее, почти 30% передовых чипов будут выпускаться в США, а на долю Японии и Европы придётся лишь 12%. Даже Тайвань сократит свои позиции с 69 до 47%, поэтому Южная Корея с её 9% будет не одинока в такой тенденции.

С другой стороны, Южная Корея сохранит за собой ведущие позиции в выпуске памяти типа DRAM (с 52 до 57 %) и NAND (с 30 до 42 %), а в сегменте техпроцессов от 10 до 28 нм включительно прибавит с 4 до 6 %. Техпроцессы грубее 28 нм к 2032 году не увеличат долю Южной Кореи на мировом рынке, она сохранится на уровне 5%. В целом, с точки зрения пользующихся массовым спросом литографических технологий, Южная Корея к 2032 году увеличит свою долю с 17 до 19 %, уступив только Китаю с его 21%.

Другими словами, такой прогноз предполагает, что корейские производители будут в основном специализироваться на выпуске памяти с использованием достаточно зрелой литографии, а в сегменте передовой, где сильны позиции контрактных производителей, особого успеха не добьются. Соответственно, клиентов у Samsung на контрактном направлении так в достаточном количестве и не появится, разве что только предприятия в Техасе помогут укрепить позиции компании на рынке соответствующих услуг в США.

#samsung #аналитика #полупроводники #литографическое производство #южная корея
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