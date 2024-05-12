И построит не только центры обработки данных, но и электростанции для них.

Издание Nikkei Asian Review сообщает о важной инициативе основателя SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son), который при активном участии британского разработчика Arm собирается к весне следующего года представить собственные чипы для ускорения работы систем искусственного интеллекта. К тому времени должны быть готовы первые прототипы, а производство чипов силами подрядчиков планируется начать уже к осени 2025 года.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Специально созданное для этого подразделение SoftBank будет опираться на инженерные ресурсы Arm, но после выхода на массовое производство чипов обретёт относительную структурную самостоятельность. Скорее всего, непосредственно выпуском чипов будет заниматься TSMC. В дальнейшем SoftBank собирается построить центры обработки данных с ускорителями на базе чипов собственной разработки в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, соответствующая деятельность начнётся в 2026 году. Решать проблему энергоснабжения этих объектов SoftBank тоже намерена собственными силами. Профильное подразделение японской корпорации будет строить ветряные и солнечные электростанции, а со временем попробует силы и в сегменте ядерного синтеза.