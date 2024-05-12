Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские власти рассчитывают на появление в стране третьего предприятия TSMC
Переговоры пройдут летом этого года.

Японские предприятия TSMC пока сосредотачиваются в префектуре Кумамото на юго-западе страны, которая обладает подходящей по большинству критериев инфраструктурой, да ещё и географически приближена к Тайваню. Как поясняет Bloomberg, недавно выбранный губернатор префектуры Кумамото Такаси Кимура (Takashi Kimura) выразил готовность предоставить TSMC все необходимые условия для строительства третьего предприятия в этой местности.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Этим летом относительно молодой губернатор Кумамото должен отправиться на Тайвань для проведения переговоров о строительстве третьего предприятия TSMC в Японии, которое будет выпускать наиболее продвинутые чипы. Построенное в Кумамото к февралю первое предприятие начнёт выдавать продукцию до конца текущего года, тогда же начнётся строительство второго, но подобная плотность размещения крупных потребителей пресной воды уже вызвало у экспертов обеспокоенность достаточностью её запасов в этой префектуре.

Как поясняет источник, TSMC в Японии намеревается организовать очистку отработанной технической воды таким образом, чтобы перекрывать с некоторым запасом свои потребности. Губернатор в качестве резервного источника предложил использовать воду, сбрасываемую гидроэлектростанциями. Система водоснабжения в префектуре Кумамото была модернизирована после начала строительства предприятий TSMC, появились и новые дороги. Осталось наладить подготовку новых кадров, и можно будет рассчитывать на дальнейшую экспансию полупроводниковой промышленности в этой части Японии. По крайней мере, местные власти на это делают серьёзные ставки.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
+
Написать комментарий (0)
Апрельская выручка TSMC подскочила на 60%
ОАЭ будут полагаться на США в развитии национальной полупроводниковой отрасли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
24
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
258
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
90
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
41
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
47
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
6
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
14

Сейчас обсуждают

Rn In
04:50
Пока только разговоры и болтовня. Поживем увидим. Тоже самое в новой упаковке и новым оверпрайсом либо значительное улучшение по той же цене старых устройств.
AMD RDNA 5 станет полностью новой графической архитектурой
Дмитрий
04:24
Зато сейчас... но дорого
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Алексей Повшал
04:14
О чем вообще этот высер?
BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
Дмитрий
04:12
Юмористическая передача))
Американские морпехи получат дроны для доставки боеприпасов и других необходимых грузов
Дмитрий
04:11
Я и смотрю чего качество такое плохое. а они сняли презу на айфон и отмонтажили на айпад. ахаха
Мероприятие «Let Loose» было записано с помощью iPhone и отредактировано на iPad
Tarment
04:03
Не слепые, а тупые как ты, потому что ДЛСС не отличается от ТАА, который ты всё равно умственно отсталый будешь использовать. А за счёт нейросети ДЛСС может только дорисовать какие то мелкие детали, к...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Сергей Николенко
03:42
У тебя просто денег нет на нормальную карту.
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Сергей Гончаров
03:42
Есть негласный стандарт размыления длительности сериалов статичными сценами и диалогами, которые не существенны для сюжета. К нему привыкаешь и уже хватает обычного шага в 5 секунд MPlayer. Руку держи...
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
Влад Ким
03:37
Угомонись додик ватногооловый 🤦🤷🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
Кирилл Беспалов
03:10
Не, ну как взять 4090 и не разогнать? Надо гнать всё что гонится
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем