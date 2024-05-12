Переговоры пройдут летом этого года.

Японские предприятия TSMC пока сосредотачиваются в префектуре Кумамото на юго-западе страны, которая обладает подходящей по большинству критериев инфраструктурой, да ещё и географически приближена к Тайваню. Как поясняет Bloomberg, недавно выбранный губернатор префектуры Кумамото Такаси Кимура (Takashi Kimura) выразил готовность предоставить TSMC все необходимые условия для строительства третьего предприятия в этой местности.

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Источник изображения: Bloomberg

Этим летом относительно молодой губернатор Кумамото должен отправиться на Тайвань для проведения переговоров о строительстве третьего предприятия TSMC в Японии, которое будет выпускать наиболее продвинутые чипы. Построенное в Кумамото к февралю первое предприятие начнёт выдавать продукцию до конца текущего года, тогда же начнётся строительство второго, но подобная плотность размещения крупных потребителей пресной воды уже вызвало у экспертов обеспокоенность достаточностью её запасов в этой префектуре.

Как поясняет источник, TSMC в Японии намеревается организовать очистку отработанной технической воды таким образом, чтобы перекрывать с некоторым запасом свои потребности. Губернатор в качестве резервного источника предложил использовать воду, сбрасываемую гидроэлектростанциями. Система водоснабжения в префектуре Кумамото была модернизирована после начала строительства предприятий TSMC, появились и новые дороги. Осталось наладить подготовку новых кадров, и можно будет рассчитывать на дальнейшую экспансию полупроводниковой промышленности в этой части Японии. По крайней мере, местные власти на это делают серьёзные ставки.