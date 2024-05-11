И это только в текущем году.

Если инвесторов принадлежащих ему публичных компаний Илон Маск (Elon Musk) порой разочаровывает несбыточными обещаниями, то сотрудников этих компаний он ставит в тупик своей импульсивностью и противоречивыми поступками. Недавно в результате таких «метаний» генерального директора Tesla компания лишилась всей команды, отвечавшей за развитие сети зарядных станций, которая в Северной Америке достигла таких масштабов, что почти все местные производители и импортёры электромобилей согласились к 2026 году перейти на использование фирменного зарядного разъёма NACS с целью обеспечения доступа своих клиентов к зарядным станциям Tesla в данном регионе.

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Источник изображения: Tesla

Агентство Reuters теперь цитирует Илона Маска, который на страницах своей социальной сети X написал, что Tesla в текущем году потратит более $500 млн на расширение сети фирменных зарядных станций, и это не считая расходов на эксплуатацию уже существующих, которые значительно превышают указанную сумму. В результате будут созданы тысячи новых пунктов зарядки Tesla, как пояснил глава компании. Часть из них появится на уже существующих зарядных станциях, часть будет построена в новом месте. Кстати, в США власти субсидируют строительство зарядных станций для электромобилей — за пять лет на эти цели будет выделено более $5 млрд, которые должны обеспечить появление 500 000 новых пунктов зарядки. Предсказуемо, Tesla до сих пор являлась главным получателем этих федеральных средств.