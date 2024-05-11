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Новости Hardware Алексей Сычёв
Пошлины на китайские электромобили в США планируется поднять в четыре раза
Американцы вынуждены будут оплачивать один электромобиль для себя, и ещё один — «для того парня».

Вчера мы уже сообщали о намерениях властей США в кратчайшие сроки пересмотреть таможенную политику в отношении китайских электромобилей в сторону ужесточения, и теперь издание The Wall Street Journal приводит подробности о готовящейся реформе. По словам источника, президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) вскоре должен распорядиться поднять импортную пошлину на ввоз китайских электромобилей с нынешних 25 до 100 % от их декларируемой стоимости. На этом фоне дополнительный сбор в 2,5% уже кажется сущей мелочью, но и он в силу каких-то причин будет введён.

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Источник изображения: BYD

Надо сказать, что и при 25-процентной пошлине электромобили китайского производства в США не пользуются особой популярностью. Сказывается стоимость логистики, хотя та же вьетнамская VinFast не боится импортировать свою продукцию в США и строит грандиозные планы по освоению местного рынка. Конечно, китайский автопром гораздо мощнее и разнообразнее, а потому меры по защите американских автопроизводителей нацелены в основном на китайских конкурентов. Формально, 100-процентная ставка таможенной пошлины оставляет возможность для импорта китайских электромобилей в США, но делает подобную деятельность коммерчески нецелесообразной. Индия, кстати, придерживается аналогичной тарифной политики, а потому попытки Илона Маска (Elon Musk) наладить импорт электромобилей Tesla в эту азиатскую страну до сих пор натыкались на сложные переговоры с властями. В этом отношении США не одиноки в своём стремлении защитить национальных производителей от китайских соперников. Власти ЕС также рассматривают возможность повышения тарифных ставок на импорт электромобилей из Китая, но пока лишь с 10 до 25 %.

#сша #китай #электромобили #китайские производители #таможенные пошлины
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