Европейские власти показали заразительный пример.

Условия ввоза электромобилей китайского производства в США и сейчас нельзя назвать выгодными, а со следующей недели они могут дополнительно ухудшиться, если верить публикации Reuters. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) должен уже во вторник, как ожидается, объявить об ужесточении таможенной политики в сфере ввоза в страну ряда китайских товаров, относящихся к стратегически важным отраслям. Помимо электромобилей, к ним будут отнесены аккумуляторы, солнечные панели и продукция металлургической промышленности.

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Источник изображения: BYD

США также попытаются надавить на соседнюю Мексику, чтобы прекратить транзит дешёвого китайского металла через эту страну. Власти Евросоюза, напомним, тоже обеспокоены растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, а потому намереваются заметно повысить импортные пошлины на электромобили. Представители крупнейшего производителя электромобилей в Китае, компании BYD, недавно пояснили, что не претендуют на рынок США, хотя это и не отменяет вероятности строительства предприятия в Мексике.