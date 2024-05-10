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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung Electronics отказалась от попыток разработать автопилот для транспорта
Как раз тот случай, когда можно было следовать примеру Apple.

Если о принятом в этом году решении Apple прекратить разработку электромобиля с расширенными возможностями автопилота писали многие СМИ, то о наличии у Samsung Electronics подобных амбиций ранее упоминалось мало. Тем не менее, издание Business Korea сообщило, что руководство Samsung приняло решение свернуть многолетнюю разработку собственных систем автопилота, перераспределив высвобождаемые человеческие и материальные ресурсы в сферу робототехники.

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Источник изображения: Business Korea

Причин, по которым Samsung отказалась от идеи создания собственного автопилота, оказалось несколько. Во-первых, эта задача отнимала много времени и средств, а близость достижения поставленной цели была неочевидна. Во-вторых, при существенных вложениях в эту сферу не было понятно, когда инвестиции начнут приносить прибыль. В-третьих, конкуренты из числа автопроизводителей тоже неплохо продвигались в этом направлении, оставляя Samsung всё меньше иллюзий по поводу разумности создания собственного автопилота.

#apple #samsung #автопилот #разработка
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