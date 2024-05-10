Ещё недавно компания занимала третье место на китайском рынке ПК.

В этом месяце, как напоминает South China Morning Post, компании Intel и Qualcomm лишились экспортных лицензий на поставку процессоров для нужд китайской Huawei Technologies. Как отмечается, с 2022 года бизнес по выпуску ноутбуков стал для Huawei обретать всё большую важность. Основная часть представленных с того момента ноутбуков Huawei использовала процессоры Intel Core, и только серия Matebook E Go опиралась на процессоры Qualcomm Snapdragon, доступ к которым Huawei всё равно утратила в свете последних событий.

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Источник изображения: Micron Technology

В настольном сегменте для Huawei всё не так печально, поскольку компания выпускает компьютеры Qinyun L540 и L420, основанные на процессорах HiSilicon Kirin 9006C собственной разработки. По данным Canalys, в прошлом году Huawei удалось увеличить объёмы поставок настольных ПК и ноутбуков на 11% до почти 4 млн штук. На рынке КНР они позволили ей занять третье место с долей 10%, Huawei уступала только Lenovo и HP Inc, причём последняя опережала Huawei лишь незначительно. Без доступа к процессорам Intel китайскому производителю ПК будет сложно сохранить свои рыночные позиции.