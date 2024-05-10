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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Апрельская выручка TSMC подскочила на 60%
А по итогам текущего квартала она может вырасти на треть.

Агентство Bloomberg успело обнаружить, что по итогам апреля выручка тайваньской компании TSMC выросла на 60% до $7,3 млрд. Если в прошлом году подобную динамику можно было списать на так называемый бум систем искусственного интеллекта, то с начала этого года спрос растёт и в сегменте потребительских устройств, главными источниками выручки для TSMC среди которых являются смартфоны.

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Источник изображения: Micron Technology

В марте подобная тенденция уже отчасти прослеживалась, поскольку выручка TSMC успела вырасти на 34,3%. Если текущие темпы её роста сохранятся, то по итогам второго квартала в целом компания может увеличить выручку примерно на треть, с учётом сезонных тенденций в занимаемых продукцией TSMC сегментах рынка. Руководство компании пока не торопится обновлять прогнозы в сторону более оптимистичных, предпочитая придерживаться консервативных оценок на этот год.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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