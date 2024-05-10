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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ОАЭ будут полагаться на США в развитии национальной полупроводниковой отрасли
Лишь бы не помешали деловые связи с Китаем.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления министра искусственного интеллекта ОАЭ Омара Аль-Оламы (Omar Al Olama), это ближневосточное государство рассчитывает наладить выпуск на своей территории передовых полупроводниковых компонентов, заручившись технологической поддержкой США. Переговоры пока ведутся на начальной стадии, судить о результативности данной инициативы пока преждевременно.

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Источник изображения: Micron Technology

По сути, Япония в попытках возродить на своей территории производство передовых чипов пошла тем же путём, заручившись поддержкой американской корпорации IBM, которая поможет японскому консорциуму Rapidus к 2027 году освоить контрактный выпуск 2-нм продукции. В случае с ОАЭ ситуация усугубляется тем, что на территории страны полупроводниковые изделия никогда не выпускались. Очевидно, власти ОАЭ рассчитывают на эффективную комбинацию американских технологий и собственного капитала. Производить чипы по зрелым техпроцессам ОАЭ не планирует, поскольку она в этой сфере не сможет выдержать конкуренции с тем же Китаем. В сфере передовой литографии шансов на успех больше — хотя бы по той причине, что развитие КНР в этой области активно сдерживается американскими санкциями, которые поддерживают Нидерланды и Япония.

Кстати, это уже не первый случай обсуждения идеи по организации выпуска чипов в ОАЭ. Когда в 2009 году AMD продала свои предприятия по выпуску процессоров вновь организованной GlobalFoundries, инвесторы из ОАЭ взяли на себя существенную часть расходов по финансированию её дальнейшего развития. Они даже хотели построить новое предприятие GlobalFoundries в ОАЭ, но компания вытягивала деньги с такой скоростью, что позже им даже пришлось проститься с мечтой об освоении 7-нм техпроцесса.

#сша #полупроводники #литографическое производство #оаэ
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