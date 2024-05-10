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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple установит процессоры M2 Ultra в свои серверы в этом году
Они будут заниматься обработкой данных для систем искусственного интеллекта.

Представители Bloomberg по собственным каналам выяснили, как будет происходить внедрение процессоров Apple собственной разработки в серверную инфраструктуру компании. Уже в этом году в центрах обработки данных Apple пропишутся процессоры M2 Ultra. На них будут возложены наиболее сложные задачи, связанные с работой систем искусственного интеллекта, внедряемые в рамках операционной системы iOS 18.

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Источник изображения: Apple

Если резюмировать содержание пропущенных текстовых сообщений смартфоны Apple смогут с использованием ресурсов локальных процессоров, то для генерации изображений и обработки больших текстов данные будут отправляться на сервер. При этом Apple считает свои процессоры достаточно защищёнными от атак злоумышленников, чтобы считать подобные транзакции безопасными. Со временем в серверной инфраструктуре Apple появятся и подходящие процессоры поколения M4, но им сперва предстоит в течение следующего года распространиться среди клиентских устройств.

Apple не перестанет использовать и стороннюю серверную инфраструктуру, если это будет рационально и выгодно. Чат-бот уровня ChatGPT компания запускать не собирается, а потому ищет возможности для сотрудничества в этой сфере с OpenAI.

#apple #искусственный интеллект #m2 ultra
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