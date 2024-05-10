По крайней мере, контролировать положение рук компания сможет иначе.

Исторически компания Tesla использовала датчик электроусилителя руля, чтобы определять механическое сопротивление вращению рулевого колеса в рамках контроля за положением рук водителя. При включенных системах активной помощи водителю автоматика всё равно требовала, чтобы руки оставались на руле, и если водитель надолго их убирал, то система подавала навязчивые сигналы, а затем и вовсе останавливала машину в безопасном месте, если человек не реагировал на требования вернуть руки на рулевое колесо.

Как поясняет Electrek, в грядущем обновлении FSD 12.4, которое может начать распространяться по бортовым системам электромобилей Tesla со следующей недели, компания избавилась от этого механизма контроля за сосредоточенностью водителя. По крайней мере, непосредственно датчики электроусилителя руля более не будут использоваться для контроля за положением рук водителя.

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Источник изображения: Tesla

В принципе, Tesla уже давно для подобных целей может использовать обращённую в салон камеру, а датчики руля изобретательные «нарушители правил» уже давно научились обманывать, закрепляя на рулевом колесе разного рода балласт. Некоторые компании даже наладили выпуск специальных устройств, но вынуждены были изъять их из продажи после претензий регулирующих органов и Tesla. Другими словами, даже если автоматика перестанет следить за положением рук водителя через тактильный канал, его сосредоточенность на дороге всё равно можно будет контролировать через камеру. Она же позволит определять положение рук, поэтому один канал получения информации просто заменяется другим, а требования к безопасности в этом смысле не становятся более слабыми.