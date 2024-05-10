Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обновление FSD освободит водителей Tesla от напоминаний о необходимости держать руки на руле
По крайней мере, контролировать положение рук компания сможет иначе.

Исторически компания Tesla использовала датчик электроусилителя руля, чтобы определять механическое сопротивление вращению рулевого колеса в рамках контроля за положением рук водителя. При включенных системах активной помощи водителю автоматика всё равно требовала, чтобы руки оставались на руле, и если водитель надолго их убирал, то система подавала навязчивые сигналы, а затем и вовсе останавливала машину в безопасном месте, если человек не реагировал на требования вернуть руки на рулевое колесо.

Как поясняет Electrek, в грядущем обновлении FSD 12.4, которое может начать распространяться по бортовым системам электромобилей Tesla со следующей недели, компания избавилась от этого механизма контроля за сосредоточенностью водителя. По крайней мере, непосредственно датчики электроусилителя руля более не будут использоваться для контроля за положением рук водителя.

реклама

Источник изображения: Tesla

В принципе, Tesla уже давно для подобных целей может использовать обращённую в салон камеру, а датчики руля изобретательные «нарушители правил» уже давно научились обманывать, закрепляя на рулевом колесе разного рода балласт. Некоторые компании даже наладили выпуск специальных устройств, но вынуждены были изъять их из продажи после претензий регулирующих органов и Tesla. Другими словами, даже если автоматика перестанет следить за положением рук водителя через тактильный канал, его сосредоточенность на дороге всё равно можно будет контролировать через камеру. Она же позволит определять положение рук, поэтому один канал получения информации просто заменяется другим, а требования к безопасности в этом смысле не становятся более слабыми.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #tesla fsd
Источник: electrek.co
+
Написать комментарий (0)
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
Илон Маск предложил начать испытания роботизированных такси в Шанхае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
26
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
55
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
99
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
33
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
46
Китай построил для Пакистана ДЭПЛ Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения
3
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
23
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
83
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
24

Сейчас обсуждают

Шнур
07:38
Вс россии уже 3 года как киев за 3 дня берет, пабедители, стыдота и срамота. У меня такое ощущение что вс россии могут попасть разве что по неподвижным электростанциям массированными ракетными ударами...
ВС России обнаружили и поразили эшелон ВСУ с подкреплениями в районе Синельниково
proprietaryblob
07:31
>Про любителей красного лагеря я вообще молчу, для видеокарт AMD в принципе не существует адекватных установочных пакетов драйвера Ничего тупорылее я ещё не читал. У АМД драйвера опен сурсные ставятся...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Дмитрий Игоревич
07:09
о, из уринца урина потекла)
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
Валера Сычёв
07:07
Скорей на оборот кладбищем для т72,т80,т90.их количество давно перевалило суммарные поставки техники УК.
"ВО": Авдеевка и её окрестности стали кладбищем для танков Abrams
Сергей Вайнштейн
07:02
Чёрные дыры на данный момент плохо изучены. 90% того, что о них показывают в научно-популярных передачах или статьях - это только предположения. Между собой учёные рассуждают сугубо на уровне формул. ...
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
Пузо
07:01
Покупай Nvidia - видеокарты с огоньком!
Партнёр NVIDIA отказал пользователю в ремонте карты RTX 4090 со сгоревшим коннектором 12VHPWR
Апшеронский скакел
07:01
Голову подлечи
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
ktod
06:43
Это шешенбек статейки писать начал? Оригинально.
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Cowboy Huggies
06:29
Людей объединяет, когда в статье написано что лучше, надо чтобы эта традиция никогда не заканчивалась, это как красная тряпка для быка, вот пример тем на что лучше: Интель или АМД? Энвидия или АМД? Эн...
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Багровый Закат
05:48
Debian с xorg, DE cinnamon. 3 монитора - по центру QHD, слева FHD горизонтальный, справа FHD вертикальный, всё отлично. Ты рукожоп.
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем