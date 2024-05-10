Им может стать достаточно молодой Джон Тёрнас.

Агентство Bloomberg с подачи опытного в таких вопросах Марка Гурмана (Mark Gurman) вчера затронуло любопытную тему поиска нового генерального директора Apple на замену достигшего возраста 63 лет Тиму Куку (Tim Cook). Американские корпорации традиционно отправляют на пенсию руководителей после достижения ими возраста 65 лет, но окончательное решение принимает совет директоров, и в этом отношении будущее Кука не так однозначно.

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Источник изображения: Apple

Ссылающийся на знакомые с происходящим внутри компании источники Гурман сообщает, что наиболее вероятной кандидатурой на пост генерального директора Apple после ухода Тима Кука является старший вице-президент по разработке аппаратных решений Джон Тёрнас (John Ternus). Он пришёл на работу в Apple в 2001 году и в силу своей молодости не мог много контактировать со Стивом Джобсом (Steve Jobs), в отличие от того же Кука, но за последующие двадцать лет карьеры Тёрнас оказался вовлечён в создание всех основных новинок Apple, за исключением провального проекта электромобиля и сомнительного шлема дополненной реальности Vision Pro.

При этом Тёрнас достаточно молод — ему нет и пятидесяти, что для будущего руководителя одной из крупнейших корпораций мира довольно мало, а потому совет директоров Apple может выбрать его кандидатуру на пост генерального директора с прицелом на последующую работу в течение десяти и более лет. На презентациях и внутренних совещаниях Apple Джон Тёрнас всё чаще проявляет себя в роли самостоятельного руководителя, тем самым его готовят к более серьёзному этапу карьеры, как считают осведомлённые источники. Сообщается, что Тим Кук собирается руководить Apple ещё года три, после чего намерен сосредоточиться на благотворительной деятельности, распределяя накопленные за время работы на своём посту средства.