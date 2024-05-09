И получила треть выручки в первой десятке участников рынка.

По данным TrendForce, компания NVIDIA по итогам всего прошлого года заняла не только первое место среди десяти крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производств, но и увеличила свою долю в деньгах с 18 до 33 %. Напомним, компании удалось нарастить выручку на 105% до $55,3 млрд, и уже одно это позволило NVIDIA практически вытянуть всю десятку разработчиков на совокупный рост выручки в 12% до $167,6 млрд.

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Источник изображения: TrendForce

Прочие члены рейтинга, надо сказать, впечатляющей динамикой выручки похвастать не могли. Qualcomm сползла на второе место и уступив первое NVIDIA, сократив выручку на 16% до $30,9 млрд. AMD просела на 4% до $22,7 млрд, хотя ей и удалось сохранить четвёртое место в рейтинге. На третьем расположилась Broadcom, которой удалось увеличить выручку на 7% до $28,5 млрд, причём специалисты TrendForce уточняют, что до 12% прошлогодней выручки Broadcom были связаны с сегментом искусственного интеллекта.

MediaTek на пятом месте сократила выручку на 25% до $13,9 млрд, но за пределы первой пятёрки не вылетела. Marvell сохранила за собой шестое место, но выручку сократила на 7% до $5,5 млрд. Перестановки в оставшейся части первой десятки наблюдались, но коснулись они преимущественно менее известных широкой публике разработчиков интегральных микросхем. В десятку на последнее место попала компания MPS, которая увеличила выручку на 4% до $1,8 млрд, но на одиннадцатое место скатилась Cirrus Logic с $1,79 млрд, которая сократила выручку на 11%.