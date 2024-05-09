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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
Сообщается, что они направлялись транзитом в Россию.

Поскольку страны Евросоюза в силу каких-то геополитических представлений считают, что запрет на поставку автомобилей дороже 50 000 евро в Россию может каким-то образом улучшить ситуацию в регионе в их пользу, таможенные органы ЕС пресекают попытки поставок подобных транспортных средств даже через транзитные страны. Как сообщает Electrek, просочившийся в Москву первый экземпляр Tesla Cybertruck какое-то время рискует пребывать в одиночестве, поскольку литовская таможня заблокировала поставку в Беларусь ещё двух подобных машин.

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Источник изображения: Electrek

Приобретены они были, как можно догадаться, в США на вторичном рынке, и направлялись в Россию через Литву и Беларусь, но границу этих двух стран пересечь так и не смогли, поскольку литовская таможня воспользовалась правом блокировать экспорт из ЕС в РФ транспортных средств дороже 50 000 евро. Фотографии двух электрических пикапов Tesla появились на страничке литовского таможенного ведомства в одной из американских социальных сетей. Дальнейшая судьба этих не самых дешёвых транспортных средств не уточняется.

#россия #tesla #электромобили tesla #беларусь #tesla cybertruck #электрический пикап #литва #антироссийские санкции
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