Но серьёзно продвинется в сфере зрелой литографии.

Изданию Nikkei Asian Review на правах одного из ведущих азиатских информационных ресурсов удалось сильнее углубиться в изучение отчёта Boston Consulting Group, который накануне опубликовала отраслевая ассоциация SIA, представляющая интересы преимущественно американских игроков полупроводникового рынка. Китай, как выясняется, будет демонстрировать прогресс в увеличении своего влияния на мировые объёмы производства чипов, но в специфичном сценарии.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Намереваясь вложить около $142 млрд субсидий в развитие национальной полупроводниковой отрасли, как гласит отчёт, Китай к 2032 году сможет контролировать не более 2% мирового объёма производства чипов по технологиям тоньше 10 нм, тогда как в случае с США эта доля достигнет 28%. В диапазоне техпроцессов от 10 до 22 нм Китай сможет претендовать на увеличение своей доли к 2032 году с 6 до 19%, а в диапазоне техпроцессов грубее 28 нм вообще вырастет с 33 до 37%. Другими словами, основная часть китайских субсидий будет направлена на увеличение доли страны в объёмах производства зрелых чипов.