Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай к 2032 году будет выпускать не более 2% мирового объёма передовых чипов
Но серьёзно продвинется в сфере зрелой литографии.

Изданию Nikkei Asian Review на правах одного из ведущих азиатских информационных ресурсов удалось сильнее углубиться в изучение отчёта Boston Consulting Group, который накануне опубликовала отраслевая ассоциация SIA, представляющая интересы преимущественно американских игроков полупроводникового рынка. Китай, как выясняется, будет демонстрировать прогресс в увеличении своего влияния на мировые объёмы производства чипов, но в специфичном сценарии.

реклама

Источник изображения: GlobalFoundries

Намереваясь вложить около $142 млрд субсидий в развитие национальной полупроводниковой отрасли, как гласит отчёт, Китай к 2032 году сможет контролировать не более 2% мирового объёма производства чипов по технологиям тоньше 10 нм, тогда как в случае с США эта доля достигнет 28%. В диапазоне техпроцессов от 10 до 22 нм Китай сможет претендовать на увеличение своей доли к 2032 году с 6 до 19%, а в диапазоне техпроцессов грубее 28 нм вообще вырастет с 33 до 37%. Другими словами, основная часть китайских субсидий будет направлена на увеличение доли страны в объёмах производства зрелых чипов.

#сша #аналитика #полупроводники #китай #литографическое производство
+
Написать комментарий (0)
США пока не готовы назвать сроки выделения Украине новых пакетов военной помощи
Скидки помогли: объёмы продаж Apple iPhone в Китае в марте успели вырасти на 12%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
281
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
27
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
96
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
16
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
5
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
51
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
36
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
90
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
63
WoT это казино - вращай и выигрывай
20

Сейчас обсуждают

Tom Raider
08:07
Взял 11 лет назад дорогущий по тому времени бп. До сих пор стоит, работает тихо, надежно, стабильно. Когда покупал, то менеджер спросил меня, а почему я решил его купить... То есть, глядя на меня он ...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Rommel85FRO
08:04
Дремучие удешевленные японские технологии из конца 90 + пара планшетов из начала 10х. И это все от двух лямов. Дожили. Китай нам продает, что у себя не может. И из-за бюрократии и жадности в 2 раза до...
Посол КНР заявил, что китайские автомобили популярны в России из-за их «превосходного качества»
Такой то
07:57
свинка плохо спала свинку будили
В Госдуму внесли законопроект о введении категории «социально значимый фильм»
NelEvg
07:52
Уже второе, еще третье и всё
Прирост IPС у процессоров AMD Ryzen 9000 может оказаться скромнее, чем ожидалось ранее
KiskiFox
07:50
Поправочка: шанс нулевой
Эрдоган: Мирные инициативы по Украине без участия РФ имеют мало шансов на успех
Максим Горовко
07:22
Народный???? 😂😂😂😂😅😅Народный это когда у тебя в кармане 30-40тысяч, а то и меньше, открываешь авито и смотришь компьютер б/у с монитором!!!
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
Александр Шинкарев
07:11
Современная микроэлектроника постепенно достигла своих пределов и теперь ГПУ от 500ватт и ЦПУ от 200ватт и вся система за киловатт. Постепенно возвращаемся к ламповым 60м. Предел достигнут и уменьшени...
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
Немрущий фраг
07:11
Думаю снаружи могли ещё пакетами активной брони обвешать! Император хранит! https://youtu.be/UhY5HXRwgug?si=-thptBmy_5YVq00u
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
Redneck_prm
07:08
Jira нормально на винде работает. На одной из предыдущих работ тащила ~20к пользователей. Но там и админы-виндузятники были довольно круты.
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
VRoman
07:05
Да 40% IPC никто вроде и не обещал. Тогда вроде говорилось о суммарном приросте на 40% при умножении IPC на увеличение частоты.
Прирост IPС у процессоров AMD Ryzen 9000 может оказаться скромнее, чем ожидалось ранее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем