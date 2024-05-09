Но по итогам квартала падение всё равно достигло 27%.

Официальная статистика Apple гласила, что во всём мире по итогам прошлого квартала выручка компании от реализации iPhone сократилась почти на 10%, выручка компании в целом на китайском рынке упала почти на 8%, но генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) продолжал настаивать, что выручка от реализации iPhone в Китае подросла в годовом сравнении. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на данные государственной статистики КНР, некоторый отскок по динамике поставок iPhone в марте действительно наблюдался.

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Источник изображения: Apple

Если за январь и февраль количество реализованных в Китае смартфонов иностранных марок сократилось на 37%, то в марте оно увеличилось на 12%. Статистика не даёт разбивки по торговым маркам, но представители Bloomberg утверждают, что для китайского рынка характерно противостояние продукции Apple и изделий местных марок, поэтому почти все «иностранные» изделия являются носителями логотипа Apple. В марте в Китае было реализовано 3,75 млн смартфонов зарубежных марок, что на 12% больше результата аналогичного периода прошлого года. Впрочем, по итогам всего первого квартала поставки всё равно сократились на 27%, но март хотя бы отчасти компенсировал подобную динамику. Представители Bloomberg считают, что оживить спрос на продукцию Apple в марте помогли скидки.