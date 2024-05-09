Со временем они отрываются из-за перемещений мозга внутри черепной коробки.

Как сообщает Bloomberg, накануне стартап Илона Маска (Elon Musk) Neuralink поделился прогрессом в обучении первого пациента с мозговым имплантом обращению с ним. Со временем компания хочет использовать данное устройство для более практичных целей типа управления креслом-каталкой или бионическими протезами, но пока тренировка проводится на компьютере с помощью игр. Получивший мозговой имплант в январе Ноланд Арбоу (Noland Arbaugh), который лишился подвижности четырёх конечностей несколько лет назад в результате травмы, сейчас тренируется управлять курсором мыши буквально «силой мысли».

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Источник изображения: Neuralink

В играх типа Mario Kart пациент уже продвинулся до такого уровня, что может соперничать с совершенно здоровыми людьми, и его это очень воодушевляет. Компании при этом пришлось столкнуться с непредвиденной проблемой: часть электродов, которые соединяют кору головного мозга пациента с имплантом, закреплённым в отверстии черепной коробки, потеряли контакт с мозгом, перестав выполнять свою прямую функцию по передаче импульсов. Первоначально это вызвало снижение точности и скорости управления курсором, но специалистам Neuralink удалось компенсировать эту потерю программными настройками. Теперь скорость взаимодействия пациента с компьютером восстановилась, и он надеется по своему быстродействию поравняться с инженерами Neuralink, двигающими курсором мышки при помощи руки, как и все здоровые люди.

Специалисты в области нейрохирургии пояснили, что проблемы Neuralink возникли из-за естественного перемещения головного мозга внутри черепной коробки. Амплитуда этих смещений может измеряться несколькими миллиметрами, а для тоненьких электродов этого достаточно, чтобы потерять контакт с корой головного мозга. В идеале, сам имплант должен был располагаться на коре головного мозга, но это порождает другие ограничения, поэтому Neuralink приходится исходить из существующих условий.