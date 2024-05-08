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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Представлен GigaIO Gryf — миниатюрный суперкомпьютер на базе AMD EPYC, похожий на чемодан для путешествий
Форм-фактор отличный.

Компания GigalO представила уникальное устройство — компактный суперкомпьютер для работы нейросетей под названием Gryf. Внешне аппарат очень сильно «смахивает» на чемодан для дальних путешествий — даже ручка выдвижная есть.

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Gryf создавался вместе с компанией SourceCode, данная новинка представляет собой машину, в которую входят графические процессоры, хранилища и другие компоненты. Всё это добро объединено системой FabreX, основанной на PCI Express. Как утверждает производитель, данный суперкомпьютер может обеспечивать вычисления серверного класса.

Габариты устройства следующие: высота — 55,8 см, ширина — 35,5 см, глубина — 22,8 см. Весит Gryf приблизительно 25 кг. Gryf построен на базе 16-ядерного AMD EPYC 7313 Milan, который способен выдавать производительность о 91 терафлопс при одинарной точности вычислений с плавающей запятой (FP32). При активации режима FP8 производительность достигает 1466 терафлопс. Устройство также снабжают системой накопителей общим объёмом до 246 Тбайт — восемь SSD NVMe E1.L ёмкостью 30 Тбайт.

GigaIO также заявляет о том, что у покупателей их миниатюрного суперкомпьютера будет возможность объединить до пяти компьютеров в одну сеть. Производитель намерен доставлять клиентам первые партии Gryf в третьем квартале текущего года. Ценник пока не установлен, но он явно будет не в привычной «вилке», актуальной даже для самых мощных потребительских ПК.

#amd #amd epyc #gigaio #giga io gryf #gryf #суперкомпьтеры
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