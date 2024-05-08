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Новости Hardware Алексей Сычёв
EHang показала в ОАЭ беспилотный пожарный дрон для тушения небоскрёбов
Он сможет тушить пожары в небоскрёбах.

На родном для себя китайском рынке компания EHang уже получила право не только эксплуатировать беспилотные летательные аппараты EH216-S, но и продавать их. За пределами страны дело пока ограничивается демонстрационными полётами, но власти ОАЭ намереваются запустить коммерческую эксплуатацию летающих такси уже в 2026 году, поэтому соответствующая активность EHang в начале мая была замечена и в воздушном пространстве Абу-Даби.

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Источник изображения: EHang

Член совета директоров одного из крупных арабских инвесторов, с которым EHang собирается развивать бизнес в ОАЭ, совершил полёт на борту «летающего такси» EH216-S, причём всё изначально управлялось исключительно автоматикой. Кроме того, вниманию местной публике был предложен прототип грузового летательного аппарата EH216-L, который будет использоваться в сфере логистики, а ещё в небо поднялся летательный аппарат EH216-F (на фото выше), в чьи задачи входит тушение пожаров на верхних этажах небоскрёбов. Какую полезную нагрузку сможет нести данная модификация беспилотника, не уточняется, но в пассажирском исполнении он берёт на борт не более 220 кг груза.

#дроны #беспилотник #оаэ #летающее такси #ehang #абу-даби
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