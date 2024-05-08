Не можешь — научим, не хочешь — заставим.

Нынешние власти США оказывают политическое давление не только на Японию и Нидерланды в сфере снабжения Китая оборудованием для производства передовых чипов и непосредственно ускорителями вычислений, но и на лояльные государства Ближнего Востока. По крайней мере, как сообщает Bloomberg, глава саудовской инвестиционной компании Alat, которая распоряжается примерно $100 млрд, выразил готовность следовать указаниям властей США в вопросах, связанных с инвестициями в китайскую экономику.

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Власти Саудовской Аравии пытаются развивать в стране сферу искусственного интеллекта, электротранспорт и полупроводниковое производство, и американские партнёры дали им понять, что рассчитывать на поддержку Китая в этих вопросах лучше не следует. Глава Alat Амит Мидха (Amit Midha) в интервью Bloomberg на полях одного из проходящих сейчас в Калифорнии деловых форумов назвал США «партнёром номер один» Саудовской Аравии и крупнейшим рынком сбыта решений в сфере искусственного интеллекта и полупроводниковых компонентов.

Напомним, что власти США уже надавили на компанию G42 из ОАЭ, которая пыталась развивать собственные инициативы в сфере ИИ в сотрудничестве с Китаем, после чего та отказалась от соответствующих намерений. В качестве поощрения за такую лояльность была предложена сделка об инвестициях в размере $1,5 млрд со стороны корпорации Microsoft. Саудовская Alat собирается объявить о сотрудничестве с двумя американскими компаниями технологического сектора к июню, а также заключит союз с одним из крупных американских инвесторов.