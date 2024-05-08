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Новости Hardware Алексей Сычёв
Опытный американский инвестор заявил, что в полной мере инвестиции в ИИ окупятся лет через пять
И по этой причине продал часть акций NVIDIA в конце марта.

Семидесятилетний американский инвестор Стэнли Дракенмиллер (Stanley Druckenmiller), как сообщает Seeking Alpha, недавно в интервью телеканалу CNBC заявил, что его инвестиционный фонд сократил позицию в акциях NVIDIA в конце марта. Свои действия опытный игрок рынка ценных бумаг объяснил, что свой основной потенциал роста акции компании на среднесрочном интервале уже исчерпали. По крайней мере, наблюдая рост стоимости этих акции с $150 до $900, Дракенмиллер пришёл к выводу, что «нужно сделать перерыв».

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Источник изображения: NVIDIA

Он провёл аналогию с печально известным «интернет-бумом» конца прошлого века на рынке ценных бумаг. Двадцать лет назад, как пояснил эксперт, никто и заподозрить не мог, что интернет-бизнес станет настолько крупным, как сейчас, но это не помешало индексу NASDAQ в 1999 году обвалиться на 80%. То есть, по его мнению, в случае с бумом искусственного интеллекта сейчас ничего подобного не произойдёт, но отдача от сегодняшних инвестиций в этот сегмент возникнет не ранее чем через четыре или пять лет. Сейчас рынок немного перегрет, но он ещё не исчерпал потенциал роста в долгосрочной перспективе, как резюмирует инвестор.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции #фондовый рынок
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