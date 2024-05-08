В автомобильном сегменте дела идут лучше всего.

Формально, опубликованный на этой неделе квартальный отчёт GlobalFoundries был не столь благополучным: в годовом сравнении выручка компании сократилась на 16% до $1,55 млрд, хотя на протяжении предыдущих четырёх кварталов она превышала $1,8 млрд. Объёмы поставок кремниевых пластин сократились на 9% до 463 000 штук в эквиваленте типоразмера 300 мм. Наконец, операционная прибыль компании сократилась на 49% до $147 млн, а чистая прибыль упала на 47% до $134 млн.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Зато в текущем квартале этот контрактный производитель рассчитывает выручить от $1,59 до $1,64 млрд, и это превосходит ожидания аналитиков в размере $1,59 млрд. Среднее значение удельного дохода на одну акцию ($0,29) в прогнозе GlobalFoundries также превышает ожидания аналитиков, которые соответствуют уровню $0,27. По словам руководства GlobalFoundries, отрасль в целом освободилась от излишков продукции, и теперь поставки свежих чипов будут только расти.

Кстати, по сегментам рынка автомобильный сектор остаётся для GlobalFoundries «лучом света в тёмном царстве», поскольку выручка компании в годовом сравнении на этом направлении выросла на 48% до $266 млн. Сегмент мобильных устройств просел на 2% до $680 млн, телекоммуникационные решения сократили выручку на 66% до $120 млн, а Интернет вещей просел на 19% до $309 млн. В первом квартале компания 17% своей выручки получала в автомобильном сегменте, что на 7 процентных пунктов выше, чем годом ранее.