Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка GlobalFoundries сократилась на 16%, но прогноз компании оказался лучше ожиданий рынка
В автомобильном сегменте дела идут лучше всего.

Формально, опубликованный на этой неделе квартальный отчёт GlobalFoundries был не столь благополучным: в годовом сравнении выручка компании сократилась на 16% до $1,55 млрд, хотя на протяжении предыдущих четырёх кварталов она превышала $1,8 млрд. Объёмы поставок кремниевых пластин сократились на 9% до 463 000 штук в эквиваленте типоразмера 300 мм. Наконец, операционная прибыль компании сократилась на 49% до $147 млн, а чистая прибыль упала на 47% до $134 млн.

реклама

Источник изображения: GlobalFoundries

Зато в текущем квартале этот контрактный производитель рассчитывает выручить от $1,59 до $1,64 млрд, и это превосходит ожидания аналитиков в размере $1,59 млрд. Среднее значение удельного дохода на одну акцию ($0,29) в прогнозе GlobalFoundries также превышает ожидания аналитиков, которые соответствуют уровню $0,27. По словам руководства GlobalFoundries, отрасль в целом освободилась от излишков продукции, и теперь поставки свежих чипов будут только расти.

Кстати, по сегментам рынка автомобильный сектор остаётся для GlobalFoundries «лучом света в тёмном царстве», поскольку выручка компании в годовом сравнении на этом направлении выросла на 48% до $266 млн. Сегмент мобильных устройств просел на 2% до $680 млн, телекоммуникационные решения сократили выручку на 66% до $120 млн, а Интернет вещей просел на 19% до $309 млн. В первом квартале компания 17% своей выручки получала в автомобильном сегменте, что на 7 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

#аналитика #финансы #полупроводники #globalfoundries
+
Написать комментарий (0)
ЕС намерен ввести санкции против российского аналога системы SWIFT
Доля клиентских процессоров со встроенной графикой превысила 90%
NVIDIA выпустит ускорители вычислений следующего поколения к концу 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
86
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
246
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
274
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
18
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
24
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
29

Сейчас обсуждают

UzBas
09:19
Есть некоторая разница по ттх между лаком для ногтей и для электронных компонентов.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Aleksei Didenko
09:13
Интел глючной хлам, после 31-го мая, когда все вендоры выпустят новые биосы - тыква
Профили Performance и Baseline значительно урезают производительность флагманских процессоров Intel
Артём Николаев
09:09
У других стран не будет проблем с выводом рупий? И что мешало сразу торговать в дирхамах или юанях? Это же санкции, а именно индийская политика не давать конвертировать свои фантики чтобы не обрушить ...
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
Александр
09:08
А вы это собственно кто? Хохлы? Для России Китай - партнёр, он платит, мы поставляем. И мы наконец то перестали быть кормовой базой гейропы и сшп. Вон как всей толпой бесятся, что халява кончилась.
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
seedkls
08:58
У меня 580 в фиолетовые тона уходила. Надо было кастомные цвета править постоянно
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Артём Николаев
08:57
Виновные были раньше, которые оставили возможность покупателю сделать из проца за 200$ модель за 1000$. Их нашли.
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
Такой то
08:57
Rheinmetall передаст
Rheinmetall передаст Украине экспериментальные артиллерийские снаряды с дальностью пуска в 100 км
seedkls
08:57
Скажите этому амудешнику, что PhysX жив
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
oleg 24
08:53
и сокет мой ам4. даже выключил турбобуст на проце. прикинь ничего не тормозит не греется и нет скачков температуры. а до этого сидел на 1155 до 2020 года. прикинь ничего не тормозило. Кушайте морковку...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Псье Миздюкович
08:52
Ipa или ещë что. И кстати, уайт-спирит шикарно оттирает термопасту
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем