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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA выпустит ускорители вычислений следующего поколения к концу 2025 года
Они получат обозначение R100.

Известный отраслевой аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) на этой неделе заявил, что NVIDIA готовится начать выпуск чипа R100 для ускорения вычислений в системах искусственного интеллекта к концу следующего года. Скорее всего, выпускать этот чип по 3-нм технологии будет тайваньская компания TSMC.

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Источник изображения: NVIDIA

При таком раскладе массовые поставки R100 начнутся не ранее первого квартала 2026 года, но аналитик уверен, что это решение будет оснащаться памятью типа HBM4 в количестве восьми штук на чип. Компоновочно R100 будет использовать тот же тип упаковки, что и нынешний ускоритель B100. Компания NVIDIA, по словам автора прогноза, будет уделять особое внимание энергоэффективности ускорителей вычислений.

#nvidia #аналитика #gpgpu #r100
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