Власти Китая не стали особо возражать.

Агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что во время своего срочного визита в Китай американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) обсуждал с властями Китая возможность начала испытаний роботизированных такси в Шанхае, по соседству с работающим там предприятием Tesla по выпуску электромобилей. По данным источников, власти Китая одобрили эту идею и добавили, что пример Tesla может подтолкнуть другие компании к активизации деятельности на данном направлении.

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Источник изображения: Tesla

При этом безусловного одобрения к началу использования комплекса FSD на реализуемых в Китае электромобилях Tesla глава компании в ходе своего визита в страну не получил, как уточняют местные СМИ. Более того, тема обработки персональных данных китайских граждан, управляющих электромобилями Tesla, на переговорах почти не затрагивалась. Что касается упоминавшейся ранее сделки с Baidu, то и она не имеет особого отношения к перспективам легализации FSD в Китае. Получив доступ к более подробным цифровым картам Китая за счёт сотрудничества с Baidu, компания Tesla лишь сможет повысить точность работы навигационных сервисов.