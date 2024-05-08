Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск предложил начать испытания роботизированных такси в Шанхае
Власти Китая не стали особо возражать.

Агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что во время своего срочного визита в Китай американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) обсуждал с властями Китая возможность начала испытаний роботизированных такси в Шанхае, по соседству с работающим там предприятием Tesla по выпуску электромобилей. По данным источников, власти Китая одобрили эту идею и добавили, что пример Tesla может подтолкнуть другие компании к активизации деятельности на данном направлении.

реклама

Источник изображения: Tesla

При этом безусловного одобрения к началу использования комплекса FSD на реализуемых в Китае электромобилях Tesla глава компании в ходе своего визита в страну не получил, как уточняют местные СМИ. Более того, тема обработки персональных данных китайских граждан, управляющих электромобилями Tesla, на переговорах почти не затрагивалась. Что касается упоминавшейся ранее сделки с Baidu, то и она не имеет особого отношения к перспективам легализации FSD в Китае. Получив доступ к более подробным цифровым картам Китая за счёт сотрудничества с Baidu, компания Tesla лишь сможет повысить точность работы навигационных сервисов.

#китай #tesla #илон маск #автопилот #роботакси #шанхай #tesla fsd
+
Написать комментарий (0)
Экспорт легковых автомобилей китайских марок в первом квартале вырос на 40%
Tesla показала, как обучает роботов Optimus производственным операциям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
32
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
86
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
237
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
274
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
15
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
21

Сейчас обсуждают

Various Artists
07:29
Отлично, надеюсь увидеть такие машины во всех стройках страны
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
b0n3z
07:23
ага, а если ты сам себе для работы покупаешь?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
slikts
07:22
А травку то хоть поставляют!
Зеленский пожаловался немецкой прессе на задержки с поставками военной помощи для ВСУ
AlexR1973
07:02
Второй раз ошибку не допустим - не будет больше германии в таком виде как сейчас.
Российские инженеры создали непотопляемую и бесшумную лодку для спецподразделений
Бот_Пригожина_03081
06:56
Вот 3,14дарасы! Товарищ Сталин допустил ошибку, сохранив Германию. Надо было согласовать американский план Моргентау.
Российские инженеры создали непотопляемую и бесшумную лодку для спецподразделений
Денис Крылов
06:55
Завидуешь?😂
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Денис Крылов
06:53
"Не будем читать" а сам разливается все в новых комментах. 😂
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
andruhsss
06:47
Как перешел на 11 то время перестало автоматом синхронизироваться, каждый месяц вручную кнопку тыкаю, на 10 нормально, такое на 2 компах.
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
komatoz2000
06:46
В те игры в которые я играю и без длсс и сдлсс спраляется , но речь сейчас не об этом. А о том, что 4к монитор лучший выбор на текущий момент для работы по соотношению цена / эффективность. А лучш...
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
komatoz2000
06:44
Да именно так. После моего 4к монитора на FHD монитор сына я вообще не могу смотреть теперь без слез, а в офисе, куда я иногда прихожу там для работы FHD монитор от которого я страдаю :)). Так что н...
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем