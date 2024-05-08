Такую возможность они сохраняли со времён президентства Дональда Трампа.

Представители властных структур в США давно выражали недоумение наличием у американских компаний Intel и Qualcomm экспортной лицензии, дающей им право снабжать китайскую Huawei Technologies своими процессорами, тогда как та же AMD подобной возможности была официально лишена. Судя по публикации Bloomberg, администрация действующего президента США нашла основания для отзыва экспортной лицензии у Intel и Qualcomm.

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Источник изображения: Qualcomm

Теперь Huawei не сможет легально использовать процессоры Intel и Qualcomm в своих ноутбуках и смартфонах. Экспортная лицензия, которой пользовались обе американских компании, была выдана им ещё во время правления Дональда Трампа (Donald Trump), и отозвать её власти США решились только сейчас. Qualcomm недавно поясняла, что её масштабы сотрудничества с Huawei исчезающе малы и без учёта экспортных ограничений. Она могла снабжать китайского клиента только чипами с поддержкой сетей 4G, а вот новейшие решения с поддержкой 5G поставлять не имела права. Как и в случае с Intel, компания Huawei не входила в число десяти крупнейших клиентов Qualcomm.

Влияние решения американских властей на бизнес Intel будет минимальным, поскольку Huawei поставляет не более 5 млн настольных ПК и ноутбуков ежегодно, а это соответствует лишь 2% мирового рынка. Даже если Huawei целиком полагалась на Intel в этой сфере, для последней такая потеря будет не самой страшной. Способность Huawei получать 7-нм процессоры от китайского подрядчика SMIC в обход санкций США и их союзников не даёт покоя американским чиновникам с осени прошлого года, и новая мера противодействия Huawei символично показывает, что снижать давление на флагмана китайской промышленности они не собираются.