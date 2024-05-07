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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple iPad Air 2024 года: минимум 128 Гбайт памяти, версия с 13-дюймовым экраном и чип M2
А ещё фронтальную камеру перенесли на длинную сторону устройства.

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Компания Apple анонсировала обновлённую версию «лёгкого» планшета iPad Air 2024 года, который теперь предлагается в двух размерных вариантах: с 11- и 13-дюймовыми экранами Liquid Retina. Аппаратной основной для новинок стал хорошо знакомый чип Apple M2, который по производительности превосходит своего предшественника на чипе M1 приблизительно на 50%.

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Обновлённая линейка устройств отличается от предыдущего поколения за счёт увеличенного объёма памяти. Если мы говорим про накопитель, то теперь у iPad Air 2024 года минимум будет 128 Гбайт против 64 Гбайт у старых моделей. Есть также варианты на 512 Гбайт и 1 Тбайт. С целью повышения удобства использования планшета во время видеоконференций и создания селфи фронтальную камеру Apple решила перенести на длинную сторону устройства. Это должно стать особенно актуально при использовании в горизонтальном режиме.

Как и прежде, планшет совместим с аксессуарами Magic Keyboard и Apple Pencil, при этом Apple Pencil обрёл функцию отслеживания наведения, которая ранее была доступна только на iPad Pro. Модель поддерживает зарядку через USB-C и по-прежнему выполнена в корпусе из переработанного алюминия.

Цена iPad Air с диагональю 11 дюймов начинается от 599 долларов, а модель с экраном 13 дюймов обойдётся не менее чем в 799 долларов. Оформить предзаказ уже можно в том числе в США, с 7 мая; старт продаж назначен на следующую неделю. В свет также вышли новые цветовые решения: Blue, Purple, Starlight и Space Gray.

#apple #ipad air 2024 #m2
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