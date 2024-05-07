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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Анонс планшетов iPad Pro нового поколения: экраны OLED, трассировка лучей и дебют мощнейшего чипа M4
Планшет с установленным M4 оказался производительнее аналога с M2 на 50 %.

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Apple анонсировала выпуск обновлённых iPad Pro с экранами OLED и чипом M4. Устройства получили передовые дисплеи и новейший процессор M4, который дебютирует именно в этих планшетах. Необычайно тонкий корпус 13-дюймовой модели установил рекорд, достигнув отметки в 5,1 мм, а его младший 11-дюймовый аналог не отстает с показателем в 5,3 мм.

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OLED-панели обеспечивают выдающуюся яркость до 1600 нит, что идеально сочетается с HDR-контентом. Производительность нового чипа M4, изготовленного по техпроцессу 4 нм, выросла на 50% по сравнению с предыдущей итерацией M2, а встроенный Neural Engine ускорил выполнение задач на основе искусственного интеллекта в 60 раз, существенно повышая эффективность работы с самыми требовательными приложениями и задачами.

В рамках идущей прямо сейчас презентации новинок Apple было объявлено, что iPad Pro нового поколения получат свои версии популярных программ Final Cut Pro и Logic Pro. Стоимость новых ipad Pro начинается от 999 долларов и 1299 долларов за 11- и 13-дюймовые модели соответственно.

#apple #ipad pro
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