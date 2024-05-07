Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel к 2028 году рассчитывает автоматизировать тестирование и упаковку чипов
При помощи японских партнёров.

реклама

Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на отраслевую статистику, сейчас 38% услуг по тестированию и упаковке чипов в мире обеспечивается китайскими предприятиями, даже если они принадлежат зарубежным компаниям. Многие разработчики чипов из США и Европы уже обеспокоились снижением степени зависимости от Китая, причём на это решение в большей мере повлияла пандемия с её нарушением логистики, а не какие-то геополитические соображения.

реклама

Источник изображения: Intel

Компания Intel, которая располагает в Японии научно-исследовательским центром, привлекла около 14 местных поставщиков оборудования и расходных материалов для разработки методов автоматизированной упаковки и тестирования чипов. На китайских предприятиях этой сферы сохраняется высокая доля ручного труда, но перенести классические технологии на территорию США или Японии проблематично из-за более высоких затрат на оплату труда. По этой причине Intel рассчитывает разработать к 2028 году технологию тестирования и упаковки чипов, которая в минимальной степени бы требовала ручных операций. Японские власти готовы субсидировать данные исследования в размере нескольких десятков миллионов долларов США.

Интерес к этой теме проявляют также и компании TSMC и Samsung Electronics, у которых в Японии тоже имеются исследовательские центры. Японские компании продолжают контролировать около 30% мирового рынка оборудования для производства микросхем и 50% рынка расходных материалов. К 2028 году в Японии будет освоен массовый выпуск 2-нм чипов, поэтому сопутствующие технологии тестирования и упаковки как раз пригодятся на местных предприятиях отрасли.

#intel #полупроводники #литографическое производство #япония
+
Написать комментарий (0)
SK hynix уже распределила квоты на HBM до конца 2025 года
Власти США выделили $285 млн на субсидирование создания цифровых двойников в национальном полупроводниковом производстве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
17
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
294
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
95
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
15
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
15
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
30
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
235
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
4
Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"
2

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
08:47
Прикол еще в том, что "последняя удачная архитектура Core", это старая подшаманенная израильтянами архитектура Пентиум 3 (про). Так, что архитектор там умер (убит маркетологами) в году 1995-том))
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Pandas
08:45
С позиции «снижения настроек» это уже совсем узкий сценарий для киберкотлет разве что. В львиной части сценариев в высоких разрешениях упрешься в гпу. Инпутлаг у тебя будет расти только при неадекватн...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
oleg 24
08:45
хомячек на зп.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Александр
08:44
Кличко в президенты! Он тогда всем расскажет, что "одна из плохих примет — есть перед боем соленые огурцы, и запивать их молоком" и что "Один в поле не двое", а также многое другое.)))
Пресс-служба СВР РФ рассказала про желание американцев заменить Зеленского
oleg 24
08:42
хомяк побежит покупать 5090 итд. хомяк не может понизить графику в настройках. хомяк скупает все. хомяк сменишь же свою 4090 на 5090?. игр нет но хомки скупят все. хомяк сменил 3090 на 4090 итд. круго...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
ev_ruso
08:39
не так , покупать переразогнанный камень, стоимость разгона вошла сразу в прайс, а потом брать и душить на стоимость разгона....
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Maximus Autismus
08:33
Укрорейх бил по инфраструктуре России и в праздники и в будние дни. Теперь там узнали, оказывается прилетает в разы больше, и даже Пасха не поможет. А приплетать сюда НАТО и США это банальный страх и ...
VK, Сбер и Яндекс прекращают переговоры по созданию российской ОС
oleg 24
08:32
пользуйся презервативами.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Александр
08:30
А солдат он наберёт из беженцев-укров! Чтобы не было войны! (с нато)
Премьер Украины Шмыгаль поприветствовал отправку Западом своих войск на украинские территории
Дмитрий Васильевич
08:28
Солнце хуже не светит. Солнце меньше нагревает землю этом месте (что логично, так как часть энергии для нагрева земли человеки забирают в виде электроэнергии). Изменяется вековой температурный баланс ...
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем