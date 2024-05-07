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Китайская компания BYD не особо скрывала, что тестирует в Мексике среднеразмерный (по местным понятиям) гибридный пикап Shark, а на этой неделе сообщила со страниц социальной сети Weibo, что мировая премьера машины состоится в Мексике 14 мая текущего года. На баннере, подготовленном к анонсу, изображена машина, несущаяся по открытой местности на фоне горы под фразами «гибридная сила, дикий дух».
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Не совсем типичный для BYD выбор места премьеры за пределами родного Китая, по всей видимости, должен указывать на экспортную ориентированность первого пикапа данной марки. В Китае в силу особенностей законодательства пикапы относятся к коммерческому транспорту, частным лицам не так выгодно их эксплуатировать, поэтому BYD Shark в большей мере ориентирован на экспорт. По габаритам этот пикап превосходит популярный в странах Азии и Африки Toyota Hilux, а родство дизайна с американскими пикапами косвенно указывает на намерения BYD продвигать его на североамериканском континенте. Тем более, что собирать свои электромобили BYD собирается в Мексике, хотя дорогу на рынок США это им не откроет из-за таможенной политики.