И он изначально нацелен на экспортные рынки.

В определённых условиях новость о намерениях BYD выпустить полноразмерный пикап можно было бы принять за первоапрельский розыгрыш, но в Китае подобная традиция вводить аудиторию в заблуждение отсутствует, да и фотографии прототипов такой машины курсируют в местных социальных сетях ещё с конца позапрошлого года. Новая порция снимков, опубликованная ресурсом CnEVPost, позволяет более подробно изучить очертания кузова первого пикапа марки BYD, который компания якобы обещает вывести на рынок до конца текущего года.

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Источник изображения: CnEVPost

Поскольку в самом Китае пикапы считаются разновидностью коммерческой техники и могут эксплуатироваться с существенными ограничениями, то спрос на них не так высок, а потому BYD изначально будет настраиваться на активный экспорт своего первого пикапа. Кстати, он может быть и не только чисто аккумуляторным, но и гибридным — по крайней мере, на это отчасти указывают лючки на обоих продольных бортах грузовой платформы. Зарядный порт и горловина топливного бака могут быть разнесены для большей безопасности.

Источник изображения: CnEVPost

Поскольку машина изначально проектировалась и под вкусы зарубежных покупателей, в её дизайне можно разглядеть черты многих американских бестселлеров, при этом по габаритам она может оказаться крупнее многих популярных в Азии пикапов типа того же Toyota Hilux.