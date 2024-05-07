Не исключено, что они обзаведутся памятью типа HBM.

Сложно судить, какую роль в выборе такого названия сыграло увлечение специалистов и руководителей Apple определёнными течениям в рок-музыке, но если верить изданию The Wall Street Journal, проект Apple по разработке собственных процессоров серверного назначения получил обозначение ACDC — Apple Chips in Data Center.

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Источник изображения: Apple

В рамках данной инициативы планируется привлечь специалистов Apple, которые уже отличились при создании процессоров для ПК этой компании и других устройств, к разработке процессоров серверного назначения, способных поднять эффективность работы фирменных систем искусственного интеллекта. Тенденции рынка таковы, что без подобных систем крупный инфраструктурный игрок типа Apple просто не сможет выжить на рынке, а потому большинство провайдеров облачных услуг уже давно разрабатывают собственные процессоры серверного назначения: достаточно вспомнить Google, Microsoft и Meta Platforms.