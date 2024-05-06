Причём именно из-за снижения популярности старших моделей серии Pro.

Квартальный отчёт Apple по форме 10-Q обычно содержит не так много откровений, как документация прочих публичных компаний, но он всё равно достоин внимания. По крайней мере, именно из него можно узнать, что выручка от реализации iPhone снижалась в прошлом квартале по всем основным макрорегионам, хотя в ходе отчётного мероприятия Тим Кук (Tim Cook) и пояснил, что в Индии и Индонезии она достигла локального рекорда.

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Источник изображения: Apple

Северная Америка, Европа, Китай, Япония и прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона — везде компания Apple в прошлом квартале столкнулась со снижением выручки от реализации iPhone. Напомним, что в мировом масштабе в целом эта выручка опустилась в годовом сравнении на 10% до $45,96 млрд, но поскольку данный вид устройств формирует более половины всей выручки компании, этот результат очень важен для Apple. В отчёте по форме 10-Q поясняется, что в годовом сравнении выручка от реализации iPhone сократилась преимущественно из-за снижения спроса на старшие модели серии Pro.

Попутно отмечается, что в сегменте продуктов норма прибыли Apple по сравнению с первым кварталом прошлого года сократилась, пусть и незначительно — с 36,7 до 36,6 %, а вот в сегменте услуг она выросла с 71 до 74,6 %. В целом бизнес компании обеспечил рост нормы прибыли с 44,3 до 46,6 %. В условиях сокращения объёмов продаж в натуральном выражении это приемлемая динамика.