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Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспорт легковых автомобилей китайских марок в первом квартале вырос на 40%
По этой причине европейцы и торопятся ввести заградительные пошлины.

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Активная экспансия китайских транспортных средств на российском рынке наблюдается уже два года в связи с (порой вынужденным) уходом западных и японских автопроизводителей, но экспорт китайских машин со своей «исторической родины» в последнее время растёт в целом, даже если речь идёт не о поставках в Россию. По информации CnEVPost, в первом квартале текущего года продукция китайских марок на мировом рынке нарастила объёмы поставок на 40% до 470 000 штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: BYD

Кстати, из КНР на экспорт было за первый квартал отправлено 1,32 млн легковых автомобилей, и основную часть этой продукции составляли машины зарубежных марок, собираемые локально. Общий экспорт из Китая в первом квартале вырос на 23% в годовом сравнении. По сути, продукция исконно китайских марок в структуре экспорта по итогам первого квартала составила 35,6%. Ведущими экспортёрами оказались SAIC, Chery, Great Wall и BYD. Первая из компаний заняла 26,8% экспорта легковых машин китайских марок в первом квартале. Впрочем, Chery отстала не так сильно, заняв 25% экспорта. Кстати, делающий ставку на гибриды и электромобили BYD ограничился только 11 экспорта и 51 138 отгруженным за пределы страны транспортным средством.

Среди молодых производителей лидерами экспорта стали Neta, XPeng, Nio и Leapmotor, хотя две последние ограничились 388 и 271 машиной соответственно. По гибридам и электромобилям лидерами экспорта оказались BYD, SAIC, Geely и Great Wall Motor, в порядке убывания. В стоимостном выражении экспорт гибридов и электромобилей из Китая в первом квартале вырос на 18% год к году до $11,1 млрд. Автомобилей в целом было отгружено на экспорт на общую сумму $25,2 млрд. В Европу и Азию по итогам квартала было отгружено 216 и 121 тысяча автомобилей китайских марок соответственно. Южная Америка получила 56 000 машин, а Северная ограничилась 32 000 штук.

#аналитика #китай #электромобили #китайские производители #экспорт
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