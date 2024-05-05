Сами по себе они обладают довольно скромной плотностью хранения заряда.

Ресурс CnEVPost позволил анонимному представителю китайской компании CATL высказаться на тему перспектив практического применения натриево-ионных тяговых аккумуляторов. Когда компания бралась за их разработку, стоимость соединений лития, необходимых для производства тяговых аккумуляторов, была достаточно высока, и замена лития на натрий имела смысл даже с точки зрения себестоимости.

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Источник изображения: CATL

Однако, в последнее время соединения лития, используемые в производстве батарей, успели подешеветь, и натриево-ионные аккумуляторы в чистом виде перестали быть такими привлекательными для производителей. У них есть два важных достоинства: они способны быстро принимать заряд при высоких токах без существенного нагрева, а также меньше теряют в остаточном заряде при отрицательных температурах. Другими словами, электромобили с такими батареями можно быстро заряжать и удобнее эксплуатировать зимой.

Проблемой является низкая плотность хранения электроэнергии в таких батареях, в первом поколении они готовы предложить не более 140 Вт·ч/кг, тогда как CATL уже разрабатывает твердотельные батареи с плотностью хранения заряда 500 Вт·ч/кг, да и у обычных литийионных с жидким электролитом данный показатель как минимум вдвое выше, чем у натриево-ионных. CATL считает, что ячейки разных типов можно комбинировать в одной батарее, и тогда она будет сочетать достоинства тех и других элементов. Тем более, что во втором поколении натриево-ионные аккумуляторы CATL обещают поднять плотность хранения заряда до 290 Вт·ч/кг.