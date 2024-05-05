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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск признался, что самая дешёвая версия Tesla Model Y обеспечивала больший запас хода, чем декларировалось
Докупить почти 100 км запаса хода можно будет за $2000.

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Как поясняет Electrek, на уходящей неделе Tesla прекратила продавать в США самый доступный вариант кроссовера Model Y с задним приводом и запасом хода 416 км, но предложила вместо него точно такую же машину с запасом хода 512 км по цене на $2000 выше. Самое интересное, что в ходе дальнейших откровений руководителя компании стало известно о наличии программного ограничения запаса хода у всех продававшихся на протяжении нескольких последних месяцев заднеприводных Tesla Model Y.

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Источник изображения: Tesla

Это ограничение можно будет снять в будущем за доплату в размере $1500 или $2000, и получить дополнительные почти 100 км запаса хода. Это уже не первый случай, когда Tesla искусственно ограничивает доступную пользователю ёмкость тяговой батареи ради снижения стоимости электромобиля, и подобный «программный апгрейд» был доступен владельцам отдельных модификаций Tesla и раньше. Просто купившие за последние несколько месяцев заднеприводный вариант Model Y американские клиенты компании не догадывались, что их машина фактически обеспечивает больший запас хода при наличии «программного разрешения».

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model y
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