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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка от реализации смартфонов достигла максимального для первого квартала значения
Сумма не уточняется, но она выросла на 7%.

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Опубликованный Apple квартальный отчёт на этой неделе позволил Counterpoint Research сделать окончательные выводы относительно динамики развития рынка смартфонов в первом квартале этого года. По мнению авторов аналитической записки, в годовом сравнении объёмы поставок смартфонов на мировом рынке увеличились на 6% до 296,9 млн штук, а выручка от их реализации выросла на 7% до максимального для этого времени года значения.

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Источник изображения: Counterpoint Research

Как уже отмечалось ранее, Samsung удалось занять первое место на мировом рынке смартфонов, увеличив объёмы поставок на 2 % в годовом сравнении и получив 20% рынка. Компания Apple скатилась на вторую позицию, поскольку количество отгруженных смартфонов она сократила на 13%, и только увеличение средней цены реализации на 2% позволило ей сохранить первое место в денежном выражении, соответствующее 43% мировой выручки от реализации смартфонов. Тем не менее, даже выручка Apple в годовом сравнении сократилась на 11%, по данным Counterpoint Research.

Аналитики считают, что дальнейшее развитие рынка смартфонов будет характеризоваться ростом доли устройств с функциями генеративного искусственного интеллекта. Уже сейчас на рынке присутствует более 30 моделей смартфонов такого типа, предлагаемых более чем 10 производителями. К концу текущего года их доля превысит 11%. Выручка на рынке смартфонов будет расти быстрее, чем объёмы поставок продукции.

#смартфоны #samsung #apple #аналитика #counterpoint research
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Выручка Apple от реализации смартфонов в Китае росла за счёт цен
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