Он не успокоится, пока не отрубит мешающую конечность.

Когда многие функции электромобиля управляются программно, у производителя есть возможность регулировать их работу на протяжении всего жизненного цикла модели, и Tesla уже пользуется этим при совершенствовании работы механизмов электрического пикапа Cybertruck, как сообщает сайт Electrek. Крышка переднего багажника Cybertruck, которая у многих обывателей ассоциируется с капотом, оснащена электроприводом, работу которого Tesla имеет возможность настраивать программно.

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Источник изображения: Electrek

Как это принято, система пытается предотвратить повреждение конечностей человека при закрытии переднего багажника, если они попадают в проём непосредственно перед закрытием. Крышка отсека снаружи снабжена панелями из нержавеющей стали, имеющими достаточно прочные и острые грани, и многие автовладельцы уже начали снимать на видео свои эксперименты по разрезанию фруктов и овощей, подсовываемых в проём переднего багажника Cybertruck в момент закрывания.

Представители Tesla вынуждена были заявить, что компания совершенствует алгоритмы работы этого привода. Если он сталкивается с препятствием в проёме в первый раз, то после отвода крышки назад возобновляет попытки закрыть её с нарастающей силой, подразумевая, что человек убрал свои руки или мешающие закрытию предметы из проёма. Усилие возрастает с каждой новой попыткой, пока система не убедится, что крышка дошла до крайнего положения и замок не защёлкнулся. По замыслу разработчиков, алгоритм повторяет поведение человека в ситуации, когда закрытию крышки багажного отсека мешает большая сумка — к закрытию будет прилагаться всё большее усилие, пока крышка не закроется.