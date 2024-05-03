Так считают аналитики GAM Investment Management.

Ажиотаж вокруг обещаний Илона Маска (Elon Musk) предложить китайским клиентам Tesla комплекс FSD в ближайшее время, по мнению некоторых аналитиков, неоправданно высок. Как считают представители GAM Investment Management, китайская версия FSD в ближайшее время ничем особенным от американской или британской отличаться не будет. Тем более, что некоторые базовые функции помощи водителю с точки зрения безопасности Tesla в Китае уже давно предлагает.

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Источник изображения: Tesla

Как отмечает CNBC со ссылкой на аналитиков GAM Investment Management, полностью самостоятельный комплекс FSD будет предложен компанией Tesla лет через пять минимум, а то и через десять. Сам Илон Маск обещает сделать это к концу очередного года уже несколько лет подряд, и от планов сделать это к концу текущего он пока не отказывался.