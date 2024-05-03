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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Hesai научилась прятать лидары под ветровое стекло
Называть его лобовым неправильно.

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Оптические радары, чаще называемые «лидарами», используются многими производителями достаточно дорогих автомобилей с функциями активной помощи водителю, поскольку помогают на большом удалении распознать объекты даже в условиях ограниченной видимости, когда обычные бортовые камеры с этой задачей справиться не в силах. Проблема заключается в том, что до сих пор лидары оставались не только дорогим видом датчика, но и достаточно громоздким, который было сложно вписать в экстерьер легковой машины.

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Источник изображения: Hesai Technology

По данным CarNewsChina, китайская компания Hesai Technology эту проблему решила, разработав компактный лидар ET25, предназначенный для установки под ветровое стекло внутри салона автомобиля. Там он не будет портить аэродинамику, а наличие щёток стеклоочистителя позволит бороться с грязью, снегом, жидкостью и пылью, которые ограничивали эффективность работы лидара при внешнем размещении.

Конечно, ветровое стекло само по себе способно заметно ухудшать эффективную дальность работы лидара, но по итогам совместной работы с производителем автостёкол Fuyao Group компании Hesai удалось свести потери к 10%. Так, ET25 вместо 250 метров, на которые он мог бы претендовать при внешней установке, распознаёт объекты на удалении до 225 метров перед автомобилем. Такой результат вполне устраивает разработчиков систем активной помощи водителю со вторым и третьим уровнями автономности по классификации SAE. Глубина корпуса ET25 не превышает 25 мм, что также облегчает его монтаж под ветровое стекло. Серийное производство нового лидара будет запущено во втором квартале следующего года.

#китайские производители #автопилот #лидар #hesai
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