Технологический суверенитет — удовольствие дорогое.

С 2019 года власти США пытаются принудить национальных операторов сотовой связи избавиться от оборудования Huawei и ZTE в своих сетях, поскольку американские чиновники считают его потенциально небезопасным с точки зрения возможности слежки за американскими гражданами. Четыре года назад была развёрнута программа субсидирования затрат по замене такого оборудования на одобренное к использованию в США, но из-за нехватки субсидирования она сейчас может быть сорвана.

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Источник изображения: Huawei Technologies

По крайней мере, как сообщает PCMag, с таким настроем обратилась к американским парламентариям председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Джессика Розенворсел (Jessica Rosenworcel). За четыре года из необходимых $5 млрд на нужды компенсации затрат по замене оборудования операторам связи было выделено лишь $1,9 млрд. В отдельных случаях эти средства позволили покрыть не более 40% затрат небольших региональных операторов связи, которые до сих пор не смогли полностью вывести из эксплуатации оборудование производства Huawei и ZTE.

В отдалённых районах США порой функционирует единственный оператор связи, который не в состоянии заменить всё оборудование за свой счёт, и если его запретят эксплуатировать, абоненты попросту останутся без связи. Кроме того, длительная процедура выделения субсидий приводит к тому, что операторы связи просто теряют возможность купить оборудование для модернизации своих сетей 4G, поскольку поставщики стремительно переходят на стандарт 5G. В этом случае заменить оборудование Huawei и ZTE прежнего поколения просто будет нечем даже при наличии денежных средств. Сенаторы США недавно выступили с предложением направить на субсидирование операторов связи часть средств, выручаемых на аукционах по распределению частотного спектра.