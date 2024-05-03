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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Apple от реализации смартфонов в Китае росла за счёт цен
А объёмы поставок в натуральном выражении снижались.

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Где-то с марта этого года разные источники начали публиковать прогнозы один другого хуже о динамике спроса на iPhone в Китае. Прежде всего, органы официальной статистики КНР сообщили, что продажи смартфонов Apple в январе и феврале упали на 39 и 33 % соответственно. Затем представители IDC заявили, что выручка от реализации смартфонов во всём мире по итогам первого квартала сократилась на 10%, а эксперты Counterpoint Research оценили падение продаж iPhone на рынке Китая на 19%, но в натуральном выражении. Представители Canalys вообще не стеснялись, и заявили, что это количество сократилось на 25% в годовом сравнении.

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Источник изображения: Apple

Агентство Bloomberg приводит высказывания главы Apple Тима Кука (Tim Cook) с квартальной отчётной конференции, согласно которым выручка компании от реализации iPhone в Китае выросла даже без учёта коррекции по отложенному с 2022 года спросу в первом квартале 2023 года. Тим Кук даже добавил, что в крупных городах Китая сейчас iPhone входит в двойку самых популярных смартфонов.

Представители Counterpoint Research такое расхождение собственной статистики Apple с данными сторонних источников объясняют ростом доли более дорогих моделей iPhone в структуре реализации смартфонов на китайском рынке. Увеличилась средняя цена реализации, и это могло перекрыть фактические снижение объёмов продаж в штуках.

#смартфоны #apple #аналитика #финансы #китай #apple iphone
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