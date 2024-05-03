Совместное производство проверяется на прочность в беде.

Электромобили Tesla привлекают к себе много внимания при изучении обстоятельств ДТП и возгораний с их участием, но это не значит, что другие машины в подобные ситуации не попадают. Как сообщает Caixin, на севере Китая 26 апреля произошло ДТП с несколькими жертвами, расследование обстоятельств которого вынуждает производителей автокомпонентов перекладывать вину друг на друга.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Выпускаемый Seres Group в сотрудничестве с Huawei кроссовер Aito M7 Plus при движении со скоростью 115 км/ч наехал на стоявшую на загородной дороге автоцистерну, в результате чего погибли два находившихся в салоне взрослых и один двухгодовалый ребёнок. Родственники погибших в ДТП утверждают, что не сработала система аварийного торможения перед препятствиями, а подушки безопасности не раскрылись. Кроме того, двери машины не разблокировались автоматически после столкновения, что усложнило попытки спасти пострадавших в ДТП.

Huawei сперва заявила, что подушки безопасности в машине сработали штатно, а система аварийного торможения, которой оснащался попавший в ДТП автомобиль, была выпущена компанией Robert Bosch. Поскольку в момент столкновения скорость машины превышала допустимый для системы автоматического торможения лимит, она не успела сработать. Представители Bosch к 29 апреля опубликовали заявление, согласно которому кроссовер Aito M7 Plus не оснащается системами активной помощи водителю её разработки. Пока ведётся следствие, эксперты подчёркивают, что инцидент обнажил важную проблему распределения ответственности при дорожно-транспортных происшествиях между поставщиками автокомпонентов и разработчиками систем безопасности.