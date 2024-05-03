Чтобы не отставать от китайских конкурентов.

По данным Electrek, в обновлении бортового программного обеспечения 2024.14.3 компания Tesla уже предусмотрела использование фирменного голосового помощника, который будет вызываться водителем по ключевому обращению (оно пока не уточняется), а отвечать будет голосом «Jenny Neutral» из библиотеки Microsoft.

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Источник изображения: Tesla

Наличие подобной подготовки выявил один из энтузиастов, который специализируется на анализе программного обеспечения Tesla. Кроме голосового ассистента, компания готовит поддержку приложения потоковой трансляции музыки Amazon Music. Ранее Илон Маск (Elon Musk) отмечал, что стремится лишить водителя необходимости взаимодействовать с интерфейсом бортовой электроники через сенсорный дисплей или клавиши. По его замыслу, машина либо должна сама предугадывать нужные действия, либо получать команды голосом. Когда эти нововведения будут окончательно реализованы, не уточняется.