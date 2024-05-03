И прогнозом на текущий квартал.

Как поясняет CNBC, неоднозначный с точки зрения динамики выручки квартальный отчёт Apple обеспечил рост курса акций компании по трём основным причинам. Во-первых, снижение выручки на 4% в годовом сравнении до $90,75 млрд оказалось не таким сильным, как ожидалось. Во-вторых, в текущем квартале компания рассчитывает на возвращение выручки к росту на несколько процентов. В-третьих, было объявлено о намерениях Apple потратить на очередной выкуп собственных акций рекордные $110 млрд. На этом фоне известие о повышении размера дивидендов с $0,24 до $0,25 на акцию уже не выглядит столь мотивирующим.

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Впрочем, без проблем тоже не обошлось. Выручка от реализации iPhone, которая формирует половину всей выручки компании, в годовом сравнении сократилась на 10% до $45,96 млрд. Как пояснил генеральный директор Тим Кук (Tim Cook), подобная динамика была обусловлена эффектом высокой базы, сформированной в первом квартале прошлого года, когда компании пришлось отгрузить дополнительное количество iPhone на общую сумму $5 млрд из-за отложенного спроса. Осенью 2022 года у Apple возникали проблемы с выпуском iPhone на крупном предприятии в Китае из-за санитарных локдаунов, из-за чего в первом квартале 2023 года пришлось навёрстывать упущенное.

Если исключить влияние этого фактора, как пояснил глава компании, выручка Apple в первом квартале от реализации смартфонов осталась бы на прошлогоднем уровне, а показатели поставок в натуральном выражении даже выросли бы. Более того, даже в Китае выручка от реализации iPhone выросла, вопреки ожиданиям рынка. Правда, выручка Apple на китайском рынке в целом всё же сократилась год к году на 8% до $16,37 млрд. Компания продолжает получать в Китае до 18% всей своей выручки, и Кук хоть и назвал этот рынок самым конкурентным в мире, в долгосрочной перспективе не беспокоится относительно положения Apple в Китае.

Направление Mac увеличило профильную выручку Apple в прошлом квартале на 4% до $7,45 млрд, представленный в марте MacBook Air на базе процессора M3 пользовался высоким спросом, по словам руководства компании. «Прочие устройства», к которым помимо наушников AirPods и часов Watch теперь может относиться и гарнитура дополненной реальности Vision Pro, сократили профильную выручку на 10% до $7,9 млрд. Самой сильной была просадка выручки в сегменте iPad, где она сократилась на 17% до $5,6 млрд, но это объясняется отсутствием в ассортименте продукции Apple новых моделей планшетов с 2022 года. На следующей неделе, как ожидается, состоится презентация новых iPad. В текущем квартале Apple рассчитывает на двузначное увеличение выручки на направлении планшетов.

Услуги принесли Apple в минувшем квартале на 14,2% больше выручки, чем годом ранее, а именно $23,9 млрд. Платными подписками компании пользуются более 1 млрд человек. Руководство ожидает, что в текущем квартале темпы роста выручки в сегменте услуг останутся на прежнем уровне.