Это слишком дорого.

К широко разрекламированной Tesla технологии изготовления корпусных деталей автомобилей методом литья под давлением в многоразовые формы давно присматриваются прочие автопроизводители, включая Toyota Motor, но сама компания Илона Маска (Elon Musk), как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, откладывает внедрение этой технологии на своих предприятиях до лучших времён. Причина всё та же — необходимость экономить деньги в обозримом будущем.

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Источник изображения: Getty Images

Внедрение так называемой технологии «gigacasting» подразумевает большие вложения как в оборудование, так и в переоснащение производственных линий, не говоря уже о высокой стоимости новой оснастки и расходах на отладку новых технологических процессов. Компания, которая решила сократить не менее 10% персонала и отложить полный переход на новую платформу для выпуска электромобилей, просто не может себе в ближайшие пару лет позволить внедрение подобной технологии изготовления корпусных деталей машин.

Укрупнение кузовных элементов позволяет повысить точность геометрии изделий и сократить время на сборку электромобиля, но оно требует существенных капитальных вложений и усложняет последующий кузовной ремонт, хотя в последнем случае это уже не проблемы автопроизводителя. Метод «gigacasting» планировалось использовать при производстве электромобиля стоимостью около $25 000 на новой платформе, но теперь Tesla рассчитывает к началу 2025 года внедрить лишь элементы новых решений при производстве более доступных электромобилей, поэтому и потребность в новом подходе к изготовлению кузовных элементов пока снижает актуальность. В ближайшее время Tesla продолжит собирать основание кузова своих электромобилей из трёх укрупнённых частей, где в роли средней выступает корпус тяговой батареи, интегрируемой в силовую структуру кузова. Метод уже опробован при производстве Tesla Model Y и пикапа Cybertruck.