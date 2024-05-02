Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD увеличила затраты на разработки на 8% преимущественно ради искусственного интеллекта
Хватит ли средств на другие направления деятельности?

реклама

Ещё до публикации квартального отчёта AMD по форме 10-Q было известно, что в первом квартале текущего года выручка компании в серверном сегменте выросла на 80% до $2,3 млрд, а операционная прибыль увеличилась более чем втрое до $541 млн. Расходы на исследования и разработки компания в первом квартале увеличила на 8% до $1,525 млрд. В квартальном отчёте AMD сказано, что сделано это было преимущественно ради создания новых продуктов для сегмента систем искусственного интеллекта.

реклама

Источник изображения: AMD

Значит ли это, что на другие нужды денег не осталось, утверждать нельзя. Какую часть средств на исследования компания потратила именно в сегменте систем искусственного интеллекта, не уточняется, но известно, что штат разработчиков на данном направлении был увеличен. Административные и маркетинговые расходы AMD при этом выросли только на 6% до $620 млн. То есть, приоритет был отдан именно выплате вознаграждения инженерам, а не маркетологам и специалистам, отвечающим за общее функционирование компании.

#amd #аналитика #финансы #instinct mi300
+
Написать комментарий (0)
AMD в прошлом квартале нарастила поставки процессоров Ryzen на 58%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
34
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
58
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
64
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
70
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2

Сейчас обсуждают

kitava
14:19
Мост с ракеты не завалить.
Постпред Украины при ООН намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
Mallory
14:19
Так чимбалу и не нужно это все. Для этого надо думать, а он не способен на это. Так что я тоже поддерживаю, пускай себе айпад купит или плойку и не сношает себе мозги.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Johan_888
14:18
Back to the future
Cybertruck появился на дорогах России
Колючка
14:18
чимбал
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Колючка
14:18
ты в слепом тесте в 99% игр не отличишь высокие от средних
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Mallory
14:17
Вообще я могу придумать несколько сценариев. 1) Корпоративный. Интернет канал не очень широкий, а компьютеров много. Соответственно выделяется один сервер, на него разворачивается репозиторий, а все к...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
FelsheR-ZVZVZVzzvv
14:17
ты свои руки клешни и банку с мочей к ноге привязанную сфотай - "позавидовать"))
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Легенда
14:17
снижать настройки это по нищински. по твоему коменту и на встройке гамать можно, просто настройки снизь.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
ExtenZ
14:17
1660s или 2070ы
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Johan_888
14:16
В СССР машины тоже конструировали аутисты.
Cybertruck появился на дорогах России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем