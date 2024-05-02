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Ещё до публикации квартального отчёта AMD по форме 10-Q было известно, что в первом квартале текущего года выручка компании в серверном сегменте выросла на 80% до $2,3 млрд, а операционная прибыль увеличилась более чем втрое до $541 млн. Расходы на исследования и разработки компания в первом квартале увеличила на 8% до $1,525 млрд. В квартальном отчёте AMD сказано, что сделано это было преимущественно ради создания новых продуктов для сегмента систем искусственного интеллекта.
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Значит ли это, что на другие нужды денег не осталось, утверждать нельзя. Какую часть средств на исследования компания потратила именно в сегменте систем искусственного интеллекта, не уточняется, но известно, что штат разработчиков на данном направлении был увеличен. Административные и маркетинговые расходы AMD при этом выросли только на 6% до $620 млн. То есть, приоритет был отдан именно выплате вознаграждения инженерам, а не маркетологам и специалистам, отвечающим за общее функционирование компании.